Graziani: “Se passa con lo Shakhtar stagione Inter positiva. Guardiola una delusione” (Di lunedì 17 agosto 2020) Così Ciccio Graziani a Radio Sportiva: "Se vince l'Europa League o arriva in finale, il bilancio della stagione dell'Inter lo possiamo ritenere positivo. In caso contrario non so quanta soddisfazione ci potrà essere in società. Messi? Mai come in questo momento ci può essere la possibilità di vederlo lasciare il Barcellona, anche se non credo ad un Barça senza Messi. Guardiola? Questa volta ci ha deluso. Il Lione corre e gioca bene, ma chiaramente a livello tecnico è dieci passi dietro rispetto al Manchester City. Se rigiocano dieci volte, nove vince il City. Mi ha sorpreso che si è schierato a specchio, poi ha cambiato la squadra e ha avuto la presunzione di volerla vincere nei novanta minuti. Lo ritengo un ottimo allenatore, ma ... Leggi su itasportpress

