Giulia De Lellis si prende una pausa dai social: “Voglio staccare un po’”, poi le accuse sulla finta crisi (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo non è certamente uno tra i momenti più semplici per Giulia De Lellis, sta di fatto che l’influencer ha deciso di prendersi addirittura una pausa dai social. Approfittando del periodo estivo e dei minori impegni di lavoro, la ragazza ha svelto di trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Tra le Ultime IG Stories, la fanciulla ha spiegato di essere parecchio assente in questi giorni, in quanto sente il bisogno di staccare un po’ la spina e prendersi una tregua. Nel frattempo pare si dedicherà ai suoi cari. Vediamo tutti i dettagli. La pausa dai social della De Lellis Un po’ di ore fa, Giulia De Lellis ha annunciato il bisogno di ... Leggi su kontrokultura

TrashCafoni : Damellis: Giulia de Lellis e Andrea Damante non sono più fidanzati - blaaacksss : RT @dobrevsunicorns: L’espressione di Andrea Damante quando guarda Giulia De Lellis è visibile nonostante lui sia di spalle. LA LORO MAGIA… - valen_mess_ : RT @dobrevsunicorns: L’espressione di Andrea Damante quando guarda Giulia De Lellis è visibile nonostante lui sia di spalle. LA LORO MAGIA… - calcioepepe : Questo titolo è stupendo, va letto settordicimila volte: '#GrandeFratelloVip, l'ex di Giulia De Lellis e Belen Rodr… - Elisa24713044 : RT @dobrevsunicorns: L’espressione di Andrea Damante quando guarda Giulia De Lellis è visibile nonostante lui sia di spalle. LA LORO MAGIA… -