Ghost of Tsushima: annunciato il DLC 'Legends' che implementa la modalità co-op multiplayer (Di lunedì 17 agosto 2020) Proprio dal nulla, Sony ha annunciato Ghost of Tsushima: Legends una modalità multiplayer cooperativa online per il JRPG in uscita questo autunno.La modalità sarà gratuita per tutti i possessori di Ghost of Tsushima su PS4. Non segue Jin o nessuno della storia principale, ma si concentra invece su quattro guerrieri che sono leggende raccontate dalla gente di Tsushima. Legends è descritto come "inquietante e fantastico, con luoghi e nemici ispirati ai racconti popolari e mitologici giapponesi e un'enfasi sul combattimento e l'azione cooperativa".Legends è una modalità esclusivamente cooperativa e può essere giocata da 2 ... Leggi su eurogamer

