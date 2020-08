Francesco Sole e Giulia Cavaglià: amore finito. L'addio è definitivo (Di lunedì 17 agosto 2020) Arrivata al capolinea anche la storia d'amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià, nonostante la notizia sembra fosse ormai nota (ma non confermata) da giorni. I due giovani sarebbero quindi scoppiati da settimane, ma soltanto poche ore fa sarebbe arrivata la prova ufficiale. Se infatti in Instagram i fan già sospettavano qualcosa, sembrerebbe ora chiaro a tutti che tra Francesco e Giulia l'intensa sia assolutamente finita.Secondo Gossipetv infatti, i due giovani al momento sarebbero molto distanti tra loro - non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista dei sentimenti e non solo. Sempre secondo il quotidiano web, inoltre, tra Francesco e Giulia le cose non si sarebbero concluse in modo pacifico e tranquillo. ... Leggi su blogo

toysblogit : Francesco Sole e Giulia Cavaglià: amore finito. L'addio è definitivo - francesco_terry : RT @PensierInfiniti: Il sole brilla già alto nel cielo ed un soffio di vento leggero sposta la tenda per far spazio a un raggio di sole che… - Carmela_oltre : RT @BooksPrincess: 'Giorno d'estate, giorno fatto di niente / grappoli d'ozio danzan piano con me, / il sole è un sogno d'oro, ma evanescen… - VentagliP : RT @BooksPrincess: 'Giorno d'estate, giorno fatto di niente / grappoli d'ozio danzan piano con me, / il sole è un sogno d'oro, ma evanescen… - BooksPrincess : 'Giorno d'estate, giorno fatto di niente / grappoli d'ozio danzan piano con me, / il sole è un sogno d'oro, ma evan… -