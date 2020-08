Formula 1, Max Verstappen non si illude: “Hamilton dominerà anche a Spa, io non mi aspetto di vincere” (Di lunedì 17 agosto 2020) La Mercedes sarà la favorita per la vittoria anche a Spa, nel prossimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 in programma tra due settimane. Pool/Getty ImagesNe è convinto Max Verstappen che, ai microfoni di Ziggo Sport, non ha lasciato molte speranze di vittoria ai rivali delle ‘Frecce Nere’: “per me vedremo un dominio di Hamilton anche a Spa. Una forza come quella della Mercedes non potrà essere ribaltata improvvisamente in una settimana. Ho vinto a Silverstone ma questo non vuol dire che sia automaticamente in lotta per il Mondiale. Non mi aspetto di vincere a Spa, ma speriamo di riuscire almeno a guadagnare qualche punto sui rivali”.L'articolo Formula 1, Max Verstappen non si illude: ... Leggi su sportfair

