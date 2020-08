Drogano e abusano di una donna: arrestato un 42enne, indagata la compagna (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Una donna è stata drogata e abusata per giorni nel Ravennate. Per questo motivo un 42enne è stato arrestato per il reato di violenza sessuale di gruppo e la sua compagna di 34 anni risulta ... Leggi su tgcom24.mediaset

Con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno, l’hanno convinta a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate. E una volta lì, anche somm ...

