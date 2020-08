Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 (Di lunedì 17 agosto 2020) La stretta alla movida e agli assembramenti su tutto il territorio italiano non passa soltanto per la chiusura delle Discoteche e delle sale da ballo, in vigore a partire da oggi, lunedì 17 agosto, almeno fino al 7 settembre prossimo, ma passa anche per l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutti quei luoghi in cui il rischio di assembramenti è più che concreto.L'ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza è chiarissima:È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche ... Leggi su blogo

Stop alle "attività del ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico" e "obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi ...

Locatelli: 'Messaggi sbagliati ai giovani da parte della comunità scientifica, riapertura scuole fuori discussione'

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (foto Ansa), ha parlato a Il Corriere della Sera dei rischi in Italia legati alla risalita dei co ...

