Daydreamer Anticipazioni 18 agosto 2020: Can rompe con Sanem mentre Emre... (Di lunedì 17 agosto 2020) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 18 agosto 2020. In questo Episodio Can, scoperte le bugie di Sanem, rompe con lei mentre Emre corrompe un dirigente della YRT. Leggi su comingsoon

ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni al 28 agosto: Sanem è gelosa di Gamze, vecchia amica di Can - Cristin57273685 : RT @utente_twitta: Anticipazioni episodio 44 #DayDreamer del 17 agosto 2020 su #Canale5 - wengcookie : RT @utente_twitta: Anticipazioni episodio 44 #DayDreamer del 17 agosto 2020 su #Canale5 - utente_twitta : Anticipazioni episodio 44 #DayDreamer del 17 agosto 2020 su #Canale5 - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 17 al 21 agosto 2020 - Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 17 a… -