Coronavirus, primo positivo ai test a Fiumicino: rientrava da Malta (Di lunedì 17 agosto 2020) primo caso di un positivo al Coronavirus tornato dalle vacanze individuato dai test a Fiumucino: giovane in isolamento, tornava da Malta primo caso positivo all'aeroporto Fiumicino. A Roma si stanno svolgendo i controlli per individuare possibili positivi al Coronavirus che fanno ritorno dalle vacanze. Si tratta di un ragazzo abruzzese di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Le procedure messe in atto grazie ai medici Usmaf e Asl in funzione dal 16 agosto sui passeggeri in arrivo da Malta, Spagna, Grecia e Croazia danno già i primi frutti. Il giovane è stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento.

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - Devabole : RT @SkyTG24: Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - fabio63c5 : RT @SkyTG24: Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta -