Conte: «Sono molto contento, la finale è una grossa soddisfazione» (Di lunedì 17 agosto 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Shakhtar Donetsk Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro: ANALISI MATCH – «Intanto bisogna dire bravi ai ragazzi perché abbiamo raggiunto la finale contro una squadra che abbiamo reso meno forte. Lo Shakhtar è forte, ha giocatori importanti e noi siamo stati bravi a non farli giocare. Abbiamo portato pressione a tutto campo e crearli difficoltà. Hanno capacità nel palleggio e noi siamo stati bravi a farli correre e a metterli in difesa. Abbiamo giocato con coraggio. Sono ... Leggi su calcionews24

