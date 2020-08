Ciclismo, Giro dell’Emilia 2020: i favoriti della vigilia. Attesa per Fuglsang e Nibali (Di lunedì 17 agosto 2020) I favoriti dell’edizione 2020 del Giro dell’Emilia, altro appuntamento di grande tradizione per il Ciclismo nostrano a pochi giorni dai Campionati Italiani professionisti. Tanti nomi importanti al via della corsa di 199,7 km da Casalecchio di Reno al Santuario di San Luca a Bologna, con il circuito finale che renderà veramente impegnativo il percorso come ogni anno. Basti pensare che sono attesi alla partenza ben cinque corridori che hanno chiuso il Giro di Lombardia nelle prime dieci posizioni. Andiamo dunque a scoprire quali sono i protagonisti più attesi del Giro dell’Emilia 2020. Giro DELL’EMILIA 2020: DATA, ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Sulla carta la squadra da ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Evenepoel, resta lo spavento: solo contusioni, non ha niente di rotto - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - sportface2016 : #Ciclismo I favoriti alla vigilia del #GirodellEmilia, attesi anche #Fuglsang e Vincenzo #Nibali - zazoomblog : Ciclismo Giro dell’Emilia 2020: data orari diretta tv e streaming - #Ciclismo #dell’Emilia #2020: #orari -