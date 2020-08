Ciclismo, Evenepoel dimesso dall'ospedale di Como: torna in Belgio (Di lunedì 17 agosto 2020) Rientra in Belgio oggi Remco Evenepoel, il ciclista belga protagonista di una terribile caduta due giorni fa al Giro di Lombardia e poi ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como. Oggi alle ore 12 ... Leggi su gazzetta

