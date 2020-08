Bonus, Garante Privacy “Spetta a Inps valutazione su pubblicazione dati” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato all'Inps i chiarimenti sulla pubblicazione e comunicazione dei dati dei beneficiari del Bonus 600 euro che ricoprono cariche elettive pubbliche. I chiarimenti integrano le indicazioni generali già fornite dal Garante con il comunicato stampa dell'11 agosto, relativo all'accesso e alla pubblicità dei nomi dei beneficiari. Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione dei dati personali dell'intera lista dei beneficiari di contributi economici, che riguardano diversi milioni di cittadini, il Garante ha ribadito all'Inps le indicazioni già fornite alle pubbliche amministrazioni con le proprie Linee guida in materia di trasparenza. Nelle Linee guida ... Leggi su liberoquotidiano

