Amouranth finisce in lacrime durante uno streaming con lo psichiatra Dr. K (Di lunedì 17 agosto 2020) Ancora una volta Kaitlyn Siragusa, in arte Amouranth, fa parlare di sè. Questa volta la nota streamer di Twitch si è fatta notare per essersi commossa durante una diretta streaming con lo psichiatra DR. K. durante la diretta i due si sono soffermati a parlare dello streaming come una professione e i suoi risvolti sulla mente umana e sulla psicologia. Ma prima di addentrarci nell’episodio ripassiamo per chi non lo sapesse chi è Amouranth. Si tratta di una delle più note streamer di Twitch con all’attivo più di un milione e mezzo di followers. In totale è stata bannata ben tre volte dalla nota piattaforma: la prima nel settembre 2019 per abbigliamento non consono, la seconda volta a marzo per un video sulla ginnastica ... Leggi su esports247

