‘Amici 14′, la velina Shaila Gatta racconta com’è nata la storia col suo fidanzato calciatore (e svela qual è l’unico problema tra loro) (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono lontani i tempi in cui Shaila Gatta cercava un posto al sole grazie ad Amici 14. La ballerina, allora appena maggiorenne, riuscì ad arrivare fino alla quinta puntata del finale, guadagnandosi un folto numero di fan. Dopo una storia d’amore terminata in malo modo, Shaila aveva poi ritrovato il sorriso con il ballerino Jonathan Gerlo, ma dopo circa due anni era arrivata la rottura. Oggi, invece, la Gatta sembrerebbe essere realizzata su tutti i fronti: è stata infatti confermata come velina di Striscia la Notizia, sta conducendo Paperissima Sprint e in amore, è legata da mesi a Leonardo Blanchard, ex calciatore. È così che al settimanale DiPiù, Shaila ha raccontato ... Leggi su isaechia

kiwiaddiction : @lookingforzayn_ due tipi hanno chiesto a me e dei miei amici (13/14 anni) di giocare a palla con noi in acqua. App… - justashake : Proprio fanno due settimane che fratello è sceso da Londra ciò vuol dire che ha passato indenne i 14 giorni di incu… - costa577 : Che cos'è la rete unica nazionale e quali sono gli interessi in gioco - tavano_anna : RT @RobyFacchinetti: Buona domenica a tutti cari amici. 'È per me', video tratto dal concerto del 14 Agosto a Castiglioncello. Buon asc… - corriereag : Coronavirus in Sicilia, registrati 14 nuovi casi. Attuali positivi 718 - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAg… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici 14′