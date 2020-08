Alessandra Amoroso, il suo core è in attesa di novità (Di lunedì 17 agosto 2020) Si dice tormentone, si legge Alessandra Amoroso. È lei la regina dell’estate 2020 con Karaoke che, grazie alla fortunata collaborazione con i Boomdabash, è in vetta a tutte le classifiche. La sua «voglia di ballare un reggae in spiaggia» ha contagiato tutti e il singolo è il più cantato, ballato e ascoltato del momento. Si profila quindi un Ferragosto tutto d’oro, come il disco d’oro che ha già ricevuto. Al di là dei giochi di parole “Sandrina” vive un’estate felice, complice il successo professionale che la porta al centro dell’attenzione che merita. Già un anno fa la vincitrice dell’ottava edizione di Amici aveva prestato la voce a un altro brano del gruppo pugliese, Mambo salentino. Tra conterranei, non hanno mai smesso di sentirsi, fino a ... Leggi su aciclico

