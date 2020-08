3 memorabili truffe dell’era digitale (Di lunedì 17 agosto 2020) I Bari di CaravaggioL’ultima in ordine di tempo è avvenuta su Twitter: un gruppo di hacker ha preso il controllo dei profili di Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates e Kanye West incitando i loro follower a fare donazioni in bitcoin in cambio di un versamento raddoppiato da parte degli interessati. Il bottino non è stato cospicuo. Non come quello di altre truffe digitali. Queste tre, per esempio, le ricordate? Fyre Festival Nell’aprile del 2017 5.000 persone hanno speso circa tremila dollari a testa per prendere i biglietti di quello che pensavano sarebbe stato l’evento musicale del decennio: il Fyre, un festival di musica esclusivo su un’isola privata delle Bahamas appartenuta nientemeno che a Pablo Escobar. La truffa orchestrata da Billy McFarland si basava sulla promozione dell’evento attraverso Instagram, con la ... Leggi su wired

