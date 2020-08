Taranto, bimbo di venti mesi muore annegato in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) commenta Un bimbo di venti mesi è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una villa privata nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto. Secondo gli inquirenti il piccolo, ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Taranto, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: indagano i Carabinieri - infoitinterno : Taranto, bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina - Borsapretporter : Per la prima volta leggo qualcuno che dice la verità: i bambini non vanno mai persi di vista, non si tratta di fa… - blogsicilia : Bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato - - vnewsita : Taranto. Bimbo di venti mesi muore annegato in piscina -