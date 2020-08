Taranto: bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) Un ferragosto drammatico per una famiglia originaria della provincia di Taranto; il loro bimbo di 20 mesi è morto annegato nella piscina della casa in cui erano ospiti per un pranzo. La famiglia, infatti, si trovava nella villa di campagna di alcuni amici per passare la giornata. Sono stati i genitori a soccorrere per primi il figlio ma, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare, il piccolo non ce l’ha fatta; sul caso indagano i carabinieri. bimbo di 20 mesi annega in piscina Teatro del dramma è una villa di campagna a Palagiano, provincia di Taranto, la famiglia si trovava lì per festeggiare il ferragosto con alcuni amici. Secondo una prima ... Leggi su thesocialpost

