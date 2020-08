Taccole, perdi peso e regolarizzi l’intestino (Di domenica 16 agosto 2020) Appartenenti alla famiglia delle Leguminosae, le Taccole sono un alimento che può rivelarsi prezioso per la salute e la forma fisica. Quando le si chiama in causa è necessario ricordare che, nonostante molti le cataloghino spesso come ortaggi, sono una particolare varietà di piselli. Un vantaggio indubbio della loro introduzione nella dieta riguarda la possibilità di consumarle per intero: sia i loro baccelli sia i semi sono infatti commestibili. L’unica accortezza da adottare riguarda il fatto di mangiarle dopo averle cotte. Detto questo, iniziamo ad analizzare il loro profilo nutrizionale. La prima cosa da dire in merito è che sono ipocaloriche e a basso contenuto di proteine, peculiarità che le differenzia fortemente dal resto dei legumi. Ricche d’acqua, sono contraddistinte anche dalla presenza di potassio, ... Leggi su dilei

