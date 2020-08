Siamo accerchiati da focolai. ​E in aeroporto zero controlli (Di domenica 16 agosto 2020) Francesca Galici Scoppiano focolai in tutta Europa e i Paesi iniziano ad attuare le prime strette contro il Covid ma negli aeroporti italiani i controlli sono pochi Lo spettro della seconda ondata si avvicina all'Europa, dove i contagi sono in netta risalita. Al momento un incremento massiccio di contagi non si accompagna alla crisi sanitaria vissuta tra marzo e aprile, con la saturazione delle terapie intensive. Da questo punto di vista, alcuni virologi rassicurano sulla perdita di carica virale da parte del Covid, che sta comunque tornando a circolare con rapidità. Sebbene in molti paventino l'ipotesi di un secondo lockdown, insostenibile per l'Italia e per gran parte dei Paesi, gli scenari che sembrano configurarsi all'orizzonte sono diversi. Tuttavia sono tornati i tamponi al ritorno dall'estero per i passeggeri provenienti dai ... Leggi su ilgiornale

Con la scusa di una sigaretta ha fatto avvicinare i poliziotti, impegnati assieme all’Esercito nel pattugliamento della Montagnola. E dopo li ha prima insultati e poi aggrediti, mandandone quattro in ...

Spoleto, gli arrestati si difendono: «Accerchiati, scappati per paura. Non ci siamo accorti di aver investito Filippo»

«Siamo stati accerchiati, abbiamo avuto paura e non ci siamo resi conto di averlo investito». Suona più o meno così la versione dei tre ragazzi di 18, 19 e 23 anni, residenti tra Bastia e Assisi, arre ...

«Siamo stati accerchiati, abbiamo avuto paura e non ci siamo resi conto di averlo investito». Suona più o meno così la versione dei tre ragazzi di 18, 19 e 23 anni, residenti tra Bastia e Assisi, arre ...