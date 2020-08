Riuscito il lancio di Ariane 5: messi in orbita 3 satelliti (Di domenica 16 agosto 2020) Per il terzo lancio dell'anno dal porto spaziale europeo di Kourou, nella Guyana francese, Ariane 5 gestito da Arianespace, ha posizionato tre satelliti in orbita di trasferimento geostazionario (GTO): il satellite B-SAT-4b per l'operatore giapponese B-SAT, il satellite Galaxy 30 per l'operatore globale Intelsat e il MEV-2 (Mission Extension Vehicle) per Space Logistics LLC, una controllata di Northrop Grumman, il primo cliente del quale sarà il satellite Intelsat 10-02, in orbita dal 2004.Il MEV fornirà servizi di estensione della missione che consentono al satellite 10-02 di ottenere altri cinque anni di attività. Le prestazioni complessive richieste al lanciatore sono state di 10.468 kg, con i tre satelliti pari a 9.703 kg. I carichi utili sono ... Leggi su ilfogliettone

EfisioErriu : RT @MRacinic: @MilaSpicola @EfisioErriu chiedo venia. articolo letto, lo trovo condivisibile. però, se posso, continuo a ritenere inappropr… - MRacinic : @MilaSpicola @EfisioErriu chiedo venia. articolo letto, lo trovo condivisibile. però, se posso, continuo a ritenere… - brema82 : Comunque, dopo la botta d'entusiasmo precedente al lancio, sono riuscito a giocare una manciata di volte… - SciabolataFFP : ?? 4 key pass ?? 1 lancio riuscito (su 3) ?? 0 cross (su 1) ????? 7 contrasti vinti (su 8) ?? 1 duello aereo vinto (su… - SciabolataFFP : Queste le statistiche della sua gara: ? 90 minuti ?? 1 gol ?? 6 tiri ?? 1,29 xG ? 1 big chance fallita ?? 50 palloni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Riuscito lancio Spazio, riuscito il lancio di Ariane 5: messi in orbita 3 satelliti -5- Yahoo Notizie Corvara, morto Simone Rizzi, base jumper di 33 anni

Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige, dove un base jumper — Simone Rizzi, 33 anni — è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si t ...

PS5 e Xbox Series X: ha senso comprarle al lancio? 0

Il salto generazionale tra le attuali console e quelle in arrivo quest'autunno, non verrà percepito in maniera così evidente. Gli sviluppatori infatti continueranno a creare videogiochi per le attuali ...

Tragedia nella mattinata di Ferragosto in Val Badia, in Alto Adige, dove un base jumper — Simone Rizzi, 33 anni — è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si t ...Il salto generazionale tra le attuali console e quelle in arrivo quest'autunno, non verrà percepito in maniera così evidente. Gli sviluppatori infatti continueranno a creare videogiochi per le attuali ...