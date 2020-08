Pomezia, enorme incendio alla Solforata: fiamme tra via Laurentina e via dei Castelli Romani (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Un enorme incendio è divampato questo pomeriggio pochi minuti dopo le ore 18:00 in via della Solforata, a Pomezia, in zona Santa Palomba. Le fiamme si sono rapidamente estese, anche a causa del vento, in direzione di via Laurentina e via dei Castelli Romani. Un’alta colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e i moduli della protezione civile Gamma 13, oltre agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità, che risulta molto rallentata a causa del fumo e delle fiamme che invadono la carreggiata. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

