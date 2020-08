Perché Milano continua ad allagarsi (Di domenica 16 agosto 2020) Le esondazioni del Seveso sono un problema noto da molti anni, ma è nota anche la soluzione: solo che incontra resistenze trasversali e ostacoli di ogni tipo Leggi su ilpost

