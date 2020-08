Palermo, aggredita sul litorale di Barcarello: «Schiaffi, pugni e calci. E c’era chi guardava» (Di domenica 16 agosto 2020) Riprende le operazioni di sgombero dei bagnanti lungo il litorale di Barcarello a Palermo e viene aggredita a calci e pugni. È accaduto a una giornalista freelance. La reporter è stata salvata dai carabinieri che passavano dalla zona per dei controlli per fare rispettare l’ordinanza anti Covid. Le forze dell’ordine verso Punta Barcarello «Ero a Sferracavallo con un’amica. Come sempre avevo con me l’attrezzatura per girare i video. Cosi, quando ho visto sfilare diverse auto dei carabinieri in direzione di Punta Barcarello, le ho seguite. Immaginavo stessero intervenendo per fare allontanare quanti avevano messo delle tende, già da giorni, in spiaggia per il Ferragosto. Non ci ho pensato due volte, sono ... Leggi su secoloditalia

