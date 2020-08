Michael Jordan, le scarpe di Trieste 1985 vendute all’asta per una somma record (Di domenica 16 agosto 2020) Michael Jordan, nonostante da diversi anni si sia ritirato dall’attività agonistica, continua a macinare record. Questa volta in realtà sono state le sue scarpe ad ottenere un incredibile primato al termine di una vendita all’asta organizzata da Christie’s a scopo benefiche. Le Air Jordan 1 indossate dal campione di basket durante l’esibizione di Trieste nel 1985, sono state vendute per ben 615mila dollari. Se proprio si vuole trovare un neo a questo incredibile evento, si può sottolineare che la cifra finale è risultata inferiore alla stima di valore delle suddette Nike, che si aggirava tra i 650mila e gli 850mila dollari. Michael Jordan: scarpe ... Leggi su sport.periodicodaily

