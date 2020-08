Lione, Cornet: «Se siamo arrivati in semifinale non è questione di fortuna» (Di domenica 16 agosto 2020) Maxwel Cornet, esterno del Lione, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria con il Manchester City Maxwel Cornet, esterno del Lione, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria con il Manchester City. Ecco le parole dell’esterno francese autore del primo gol della serata: «Se siamo dove siamo oggi non è questione di fortuna. Abbiamo lavorato molto in allenamento prima di tornare a giocare partite vere. Lo si è visto questa sera, ora ci sono ancora due partite da giocare (semifinale e finale, ndr). Questa sera abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

