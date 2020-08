La corsa contro il tempo per non chiudere le discoteche (una mossa che potrebbe non far riaprire le scuole) (Di domenica 16 agosto 2020) Forse siamo preda anche noi di una narrazione che cerca di trovare a tutti i costi nelle discoteche aperte un capro espiatorio. Ma non è soltanto narrazione, se a supportarla ci sono anche i numeri: i nuovi ricoverati in rianimazione negli ultimi quindici giorni, hanno prevalentemente tra i 40 e i 60 anni; i nuovi contagiati hanno meno di 40 anni nella maggior parte dei casi. Significa che può esserci una relazione tra la vita sociale più attiva e l’ondata di nuovi contagi. Ed è per questo motivo che entrano nel mirino le discoteche, con le loro distanze ravvicinate e le difficoltà di tracciare le persone con cui si viene in contatto. LEGGI ANCHE > I ragazzi italiani intervistati nelle discoteche in Croazia: «Non ce n’è Coviddi» ... Leggi su giornalettismo

