Israele, lo 'storico accordo' non placa la protesta: 'Bibi, vattene. Hai fallito (Di domenica 16 agosto 2020) 'Netanyahu reagisce alle proteste come ha sempre fatto: criminalizzando i manifestanti, scagliandosi contro i media indipendenti, gridando al complotto - dice a Globalist Nitzan Horowitz, presidente ... Leggi su globalist

NicolaPorro : Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. C… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - mirellaladini : RT @NicolaPorro: Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. Ce lo ra… - xilax65 : RT @NicolaPorro: Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. Ce lo ra… -