Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni (Di domenica 16 agosto 2020) Domani sera, con inizio ore 21, Inter e Shaktar Donetsk si contenderanno la conquista della finale di Europa League. Antonio Conte dovrebbe confermare il 3-5-2 che gli ha consentito di arrivare fino a questo punto della competizione, dovendo tuttavia rinunciare a Sanchez, uscito malconcio dalla sfida contro il Bayern Leverkusen; Skriniar ancora in panca, dubbio Eriksen-Gagliardini, davanti il duo Lukaku-Lautaro. Sponda Shakhtar, conferme anche per gli ucraini che dovrebbero schierarsi con l’unica punta Junior Moraes, davanti al trio Marlos-Alan Patrick -Taison. Queste le probabili formazioni: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte Shakhtar ... Leggi su alfredopedulla

