Inter-Shakhtar Donetsk, Castro: “Sarà difficile ma siamo preparati” (Di domenica 16 agosto 2020) “Sono tranquillo, ci siamo preparati al meglio per affrontare questa semifinale. Sappiamo che sarà difficile, ma credo che anche per l’Inter sarà lo stesso”. Queste le dichiarazioni di Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, semifinale di Europa League in programma domani lunedì 17 agosto alle 21 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Poi sull’atteggiamento da adottare: “Conte ha un modo eccezionale di preparare la partita, ma dal canto nostro noi siamo sereni. Sicurezza e consapevolezza sono due aspetti che abbiamo nel nostro dna. Sono sicuro che faremo del nostro meglio“, ha aggiunto il tecnico prima di aggiungere: “Tutte le squadre hanno il loro modo ... Leggi su sportface

SkySport : ??? Verso Inter-Shakhtar ?? L'arrivo di Steven Zhang nell'hotel dove alloggia l'Inter a Dusseldorf ? ?? Domani sera la… - Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - SkySport : Inter-Shakhtar Donetsk, tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale di Europa League - sportface2016 : #InterShakhtar, le parole di Castro alla vigilia - Mediagol : #Inter-Shakhtar Donetsk, Dodô: 'Abbiamo studiato bene, ecco a cosa dobbiamo stare attenti' -