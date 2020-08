Formula 3, GP Spagna 2020: ordine di arrivo e classifica piloti dopo gara 2 (Di domenica 16 agosto 2020) Oscar Piastri si aggiudica gara 2 del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 3. Secondo posto per Peroni e terzo per l’italiano Matteo Nannini, giunto per la prima volta sul podio della classe propedeutica. In top-10 anche Verschoor, Sargeant, Purchaire, Lawson, Fittipaldi, Beckmann e Hughes. ordine DI arrivo gara-2 GRAN PREMIO DI Spagna (Formula 3) Piastri Peroni Nannini Verschoor Sargeant Pourchaire Lawson Fittipaldi Beckmann Hughes classifica piloti dopo gara-2 GRAN PREMIO DI Spagna Sargeant 131 Piastri 128 Lawson 97 Beckmann 92.5 Pourchaire 79 Vesti 70.5 Hughes 62.5 Peroni 58 Verschoor 57 Novalak 45 Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista' #SkyMotori #SpanishGP #F1… - SkySportF1 : Formula 1, Hamilton: 'Difficile vincere a Barcellona partendo dalla pole'. IL VIDEO #SkyMotori #SpanishGP #F1… - SkySportF1 : Formula 1, Vettel: 'Non avevo fiducia nella Ferrari, avuto i soliti problemi'. VIDEO #SkyMotori #Formula1 #F1… - sportface2016 : #SpanishGP | Ordine di arrivo e classifica piloti #F3 dopo gara-2 - infoitsport : Formula 1 oggi, dove vedere il GP Spagna 2020 in tv e streaming: gli orari -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Spagna Formula 1, GP di Spagna: pole per Hamilton, nono Leclerc a Barcellona Sky Sport Prima fila Mercedes al Gp di Spagna, Hamilton in pole davanti a Bottas: nona la Ferrari di Leclerc

Prima fila targata Mercedes nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Nona la ...

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Spagna 2020 video streaming: il calendario del Mondiale

Si torna in diretta con la Formula 2 anche oggi, domenica 16 agosto 2020 per il Gran Premio della Spagna 2020 sul tracciato iconico di Barcellona. Dopo dunque le grandi emozioni vissute solo ieri pome ...

Prima fila targata Mercedes nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Nona la ...Si torna in diretta con la Formula 2 anche oggi, domenica 16 agosto 2020 per il Gran Premio della Spagna 2020 sul tracciato iconico di Barcellona. Dopo dunque le grandi emozioni vissute solo ieri pome ...