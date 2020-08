Dalla Francia: Thiago Alcantara-Liverpool, parti sempre più vicine (Di domenica 16 agosto 2020) Il Liverpool e Thiago Alcantara sono sempre più vicini. Come riporta il portale francese di RMC Sport, le due parti hanno raggiunto un accordo per un contratto su base quadriennale. Il numero 6 dei bavaresi avrebbe anche rivelato ai compagni di aver accettato la proposta del club di Klopp. La palla adesso passa ai club che dovranno mettersi d’accordo sul trasferimento. Nel frattempo sembrerebbe che Thiago Alcantara avrebbe anche già trovato casa in Inghilterra. Foto: The Sun L'articolo Dalla Francia: Thiago Alcantara-Liverpool, parti sempre più vicine proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trentamila britannici rientrano dalla #Francia prima che scattino le norme che prevedono la… - SaraGama_ITA : Ripartiamo dalla Francia ancora una volta con maggiori consapevolezze. Abbiamo portato in campo sempre la nostra id… - enricamaurizia : RT @SalernoSal: Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - gancillo1 : Gran Bretagna, record di sbarchi di migranti dalla Francia. Ora Johnson chiederà la consulenza di Minniti. -