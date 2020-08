Coronavirus, nel Lazio crescono i contagi (oggi +68). Registrato un focolaio di 24 positivi in una casa di cura (Di domenica 16 agosto 2020) Salgono rispetto a ieri i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio. I casi di oggi sono +68 (ieri l’incremento era di +58) per un totale di +1.284 attualmente positivi nella Regione, numeri che riportano alla situazione epidemiologica relativa ai contagi di maggio. E mentre il fenomeno dei nuovi casi dovuti ai rientri dalle località di vacanze come Malta, Croazia, Ucraina, Spagna e Grecia era già noto da qualche giorno, oggi si registra un cluster in una casa di cura di Roma. Ci sono 24 pazienti positivi all’interno della struttura di degenza della Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore, in via di Vallelunga, in zona Boccea. Stando a quanto riferito dalla Regione, il primo caso a ... Leggi su open.online

RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - iLCiTwi : RT @tiecolino: Nel Lazio 58 nuovi contagi di coronavirus, D'Amato: Siamo tornati ai livelli di maggio Popolazione Lazio: quasi 6 milioni ht… - Etrurianews : ROMA - “Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in… -