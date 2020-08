Brutta ferita alla testa per l'assessore Giulio Gallera (Di domenica 16 agosto 2020) Mariangela Garofano L'assessore alla Sanità della Regione Lombardia è stato protagonista di un brutto incidente, mentre si trovava al mare a Santa Margherita Ligure. Stava giocando a paddle con degli amici, quando ha sbattuto violentemente la testa, per fortuna senza riportare danni seri Un brutto incidente ha interrotto le vacanze dell'assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera. A raccontare l'espisodio è lo stesso Gallera, che attraverso un post su Facebook ha raccontato di aver sbattuto la testa contro un'inferriata, durante una partita di paddle con gli amici, provocandosi una profonda ferita. "Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente - oggi ... Leggi su ilgiornale

