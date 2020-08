Bielorussia, Putin-Lukashenko: 'Reagiremo insieme a minacce esterne' (Di domenica 16 agosto 2020) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e l'omologo russo Vladimir Putin hanno 'riaffermato l'accordo per cui, nel caso di un aggravarsi della situazione in termini di minacce esterne, le parti ... Leggi su tgcom24.mediaset

eziomauro : Bielorussia, torture sui detenuti: 'Sentivamo le donne urlare'. Lukashenko chiama Putin - LaStampa : I prigionieri continuano a essere rilasciati dal carcere di Okrestina a Minsk, con i corpi contusi e gonfi. «Picchi… - tg2rai : In #Bielorussia continuano le manifestazioni contro la rielezione di #Lukashenko per un sesto mandato. Ed ora il pr… - repubblica : Bielorussia, due cortei contrapposti. Putin a Lukashenko: Russia pronta a intervento militare se necessario [aggior… - pissi_marini : RT @Adnkronos: Bielorussia, telefonata Lukashenko-Putin: Mosca pronta a dare aiuto -

In una telefonata di fuoco Vladimir Putin ha garantito ad Aleksandr Lukashenko che Mosca è pronta a fornire alla Bielorussia tutto l'aiuto possibile, se necessario compreso quello militare, per raddri ...L'opposizione in Bielorussia scende in piazza, a una settimana dalla contestata sesta rielezione "bulgara" di Alexander Lukashenko, nella speranza di radunare una folla enorme per sfidare il padre-pad ...