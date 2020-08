Ale e Franz, si sono detti addio? Ecco che fine ha fatto il duo comico (Di domenica 16 agosto 2020) Ale e Franz si sono detti addio? In molti si chiedono che fine hanno fatto i due comici ma sopratutto quando e se li rivedremo insieme: Ecco quello che sappiamo. Fonte Foto: Instagram @Franz.aleFranzAlessandro Besentini e Francesco Villa si sono incontrati da giovanissimi, al Centro teatro attivo di Milano nel 1994. Franz ha raccontato in una vecchia intervista per DonnaModerna: “Apro una porta e..bam..mi sono trovato davanti lui. ‘Ma che faccia ha questo qui?’ ho pensato”, in pochi giorni si sono ritrovati a scrivere il primo testo, una canzone demenziale. Al tempo, per i loro spettacoli nei locali, ... Leggi su chenews

SoloMilan68 : @saveriocamba Bocci Laudisa sono come Ale e Franz. Stessa vena comica. - itcinziabellini : 'Abbandona le giustificazioni, non Lui...' Milano, 'NO' all'abbandono di cani e gatti: lo sketch comico di Ale & Fr… - aurora_dis : @Viperissima_ Ale e Franz - makitt5 : @PresMoratti Questa è come la battuta tra Ale e Franz: “Ah tifi Inter? Pensavo ti piacesse il calcio “. - GammaStereoRoma : Tricarico - Brillera' - Feat Ale e Franz -

Ultime Notizie dalla rete : Ale Franz Ale e Franz, si sono detti addio? Ecco che fine ha fatto il duo... CheNews.it Il San Luigi trova la forza di rialzare il sipario e pensa a un grande evento per gli eroi del Covid

Su il sipario. Le piccole (grandi) sale di Provincia preparano la ripartenza. Il cine teatro San Luigi di Concorezzo e il cine teatro Nuovo di Arcore puntano su una ripresa in grande stile dopo la sta ...

Mai più senza di loro, vip al fianco di OIPA per combattere l’emergenza randagismo

“L’abbandono è un reato, un gesto infame. Occorre dirlo, ripeterlo, creare una eco”. Sono le parole di Massimo Comparotto, presidente dell’OIPA – Organizzazione Italiana Protezione Animali. Quest’esta ...

Su il sipario. Le piccole (grandi) sale di Provincia preparano la ripartenza. Il cine teatro San Luigi di Concorezzo e il cine teatro Nuovo di Arcore puntano su una ripresa in grande stile dopo la sta ...“L’abbandono è un reato, un gesto infame. Occorre dirlo, ripeterlo, creare una eco”. Sono le parole di Massimo Comparotto, presidente dell’OIPA – Organizzazione Italiana Protezione Animali. Quest’esta ...