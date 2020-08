Albano e Lorenda Lecciso pronti alle nozze: qualcuno impedisce l’unione (Di domenica 16 agosto 2020) Secondo quanto riferito dal settimanale Nuovo Albano Carrisi e Loredana Lecciso avrebbero ritrovato l’intesa, la coppia dopo un periodo lontano si è poi riavvicinata tanto che la donna con i suoi figli avrebbe continuato a vivere nella tenuta dei Carrisi. Oggi i due a quanto pare si sono riavvicinati molto e sarebbero pronti a sposarsi di nuovo. Le nozze potrebbero celebrarsi anche nei prossimi mesi se non fosse che il figlio di Albano e Romina Power Yari Carrisi non sarebbe d’accordo con la decisione del padre di risposare Loredana. I rumors sostengono che il giovane Yari avrebbe avuto un lite con la futura moglie di Albano e questo impedirebbe al cantante di risposare la Lecciso. Yari sarebbe decisamente contrario al matrimonio e per questo ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Albano e Lorenda Lecciso pronti alle nozze: qualcuno impedisce l’unione -