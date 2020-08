Traffico Roma del 15-08-2020 ore 13:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione mattinata con tanto Traffico sulle principali strade della capitale la circolazione Comunque nel miglioramento in quest’ultima ora ci sono ancora file sulla A24 Roma Teramo a partire dalla barriera di Roma Est fino a Tivoli verso l’Abruzzo code anche sulla Tiburtina tra Guidonia e Tivoli Provenendo da Roma ancora prudenza la Pontina dove però le code causate da un precedente incidente in prossimità di Castel di Decima verso Pomezia sono in diminuzione tutto regolare lungo via di Castel Fusano dopo i Disagi causati sempre da un incidente in prossimità di via di Piana bella circolazione scorrevole su tutto il grande raccordo anulare sull intero tratto della tangenziale est e infine vi ricordiamo che oggi sabato ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 15-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Traffico Roma del 15-08-2020 ore 12:30 - #Traffico #15-08-2020 #12:30 - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A1 Milano Napoli (Km 11,2) e A24 Svinc… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code per 2 km causa traffico congestionato tra Barriera Di Roma Est (Km 8,4) e A24 Allacciam… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Il traffico nella mattina di ferragosto a Roma

La situazione del traffico di ferragosto sembra abbastanza tranquilla nelle varie zone della capitale. Si possono scorgere ingorghi nella zona del casello di Roma Est ...

Polizia di Stato * TRAFFICO FERRAGOSTO: « Video riprese dall'elicottero delle principali arterie stradali di Roma

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

La situazione del traffico di ferragosto sembra abbastanza tranquilla nelle varie zone della capitale. Si possono scorgere ingorghi nella zona del casello di Roma Est ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...