Serie B, Perugia-Pescara 4-5 dopo i rigori. Gli umbri retrocedono in C (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà il Pescara a rimanere in Serie B e per decretare questo verdetto, dopo il 2-1 maturato in 120', sono stati necessari i rigori. Per il Perugia , che era stato bravo a rimontare il gol di ... Leggi su quotidiano

SkySport : Perugia-Pescara 4-5 d.c.r. ? ?#Pucciarelli (15') ?#Kouan (18') ?#Melchiorri (40') ? Sequenza dei rigori ?#Busellato… - SkySport : Perugia-Pescara 2-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - Gazzetta_it : #Pescara salvo ai rigori! Il #Perugia di Oddo retrocede in C - tuttoggi : La serie B, un patrimonio che va difeso. Così il sindaco Andrea Romizi, insieme a tutta l'amministrazione comunale,… - ArdenteDavide : RT @HMNF86: Perugia giocherà in Serie C 2020/2021. Pescara vince nei calcio di rigore e rimanere in Serie B 2020/2021. #pescara #PERPES #fo… -