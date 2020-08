Sardegna, turista trova 30 kg di hashish sulla spiaggia: scatta il sequestro (Di sabato 15 agosto 2020) Scoperta sbalorditiva per un turista a Santa Tersa di Gallura che ha notato sulla spiaggia alcuni pacchi sulla battigia di “La Colba” nel territorio del comune di Santa tersa di Gallura. Avvisati gli agenti di Polizia, con un'imbarcazione hanno raggiunto il luogo recuperando i tre pacchi che contenevano ciascuno 10 chili di stupefacente. Le confezioni sono state quasi sicuramente portate sulla costa dalle correnti marine.Panetti da circa 100 grammi ciascunoConfezionati con abbondante uso di nastro adesivo i plichi sono stati trasportati alla Polizia Scientifica per effettuate le analisi. A quel punto si è potuta accertare l'esatto contenuto dei pacchi: hashish diviso in panetti da circa 100 grammi ciascuno. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e ... Leggi su tg24.sky

DBenedectus : E’ successo a Santa Teresa di Gallura, nel nord della Sardegna. Un turista, attratto da alcuni pacchi arenati sulla… - fransidecandia : #Sardegna Fuori dal supermercato c’è una macchinetta davanti alla quale bisogna fermarsi prima di entrare: rileva s… - Ciop_Grow_Shop : @massimo2901 Lasciamo splendida mi raccomando che sennò se in cazza il sardo e non ci vuole più... Non sto scherzan… - AnsaSardegna : Mare porta a riva 30kg di hascisc,maxi sequestro in Sardegna. S.Teresa Gallura, 3 pacchi trovati da turista e presi… - AndreaFais : @DisagiatoM @magnagati86 Ma non è fingere che tutto vada bene. Anzi. Io sono ipercritico con la Sardegna. Perché po… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna turista Sardegna, turista trova 30 kg di hashish sulla spiaggia: scatta il sequestro Sky Tg24 Dal mare spuntano 30 chili di hashish

30 chili di droga portati a riva dal mare e poi recuperati dalla Polizia di stato. È l'incredibile scoperta fatta grazie alla segnalazione di un turista, che non poteva credere ai suoi occhi quando ha ...

Loiri Porto San Paolo: positivo un giovane turista

Loiri Porto San Paoli, 15 agosto 2020 – Un caso di Covid-19 a Loiri Porto San Paolo: lo comunica il sindaco del paese, Francesco Lai, con un post sui social. “Questa mattina in qualità di sindaco del ...

30 chili di droga portati a riva dal mare e poi recuperati dalla Polizia di stato. È l'incredibile scoperta fatta grazie alla segnalazione di un turista, che non poteva credere ai suoi occhi quando ha ...Loiri Porto San Paoli, 15 agosto 2020 – Un caso di Covid-19 a Loiri Porto San Paolo: lo comunica il sindaco del paese, Francesco Lai, con un post sui social. “Questa mattina in qualità di sindaco del ...