Sampdoria: vicina intesa per Linetty al Torino (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 15 AGO - Si potrebbe chiudere all'inizio della prossima settimana la trattativa che porterà il centrocampista della Sampdoria Karol Linetty al Torino. Nelle ultime ore le parti si sono ... Leggi su corrieredellosport

