Quando ricomincia Uomini e Donne? A settembre 2020 un nuovo inizio (Di sabato 15 agosto 2020) L’estate sta per finire ma per gli spettatori della tv questo significa che presto torneranno in onda tantissimi programmi molto amati. Tra questi? Senza troppi dubbi Uomini e Donne. E’ già stata svelata la data della prima registrazione della trasmissione di Canale 5. L’inizio ufficiale delle registrazioni delle nuove puntate è infatti prevista per il 27 agosto. Ovviamente questo significa che ci vorranno almeno alcune settimana di tempo per la vera e propria messa in onda. Quando vedremo finalmente in onda Uomini e Donne su Canale 5? A partire dal 14 di settembre. Ovviamente l’orario rimane confermato per il primo pomeriggio, riprendendosi dunque la sua programmazione, al posto della serie tv turca Day Dreamer. ... Leggi su ultimenotizieflash

L’estate sta per finire ma per gli spettatori della tv questo significa che presto torneranno in onda tantissimi programmi molto amati. Tra questi? Senza troppi dubbi Uomini e Donne. E’ già stata svel ...

