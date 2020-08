MotoGp, la rivelazione di Ciabatti: “è stato Dovizioso a dirci di interrompere la trattativa per il rinnovo” (Di sabato 15 agosto 2020) Andrea Dovizioso non sarà un pilota Ducati nella prossima stagione, la rottura definitiva è avvenuto alla vigilia del Gran Premio d’Austria, in seguito alla comunicazione che il manager del forlivese ha fatto direttamente al board Ducati nel paddock del Red Bull Ring. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna decisione, quella del pilota italiano, commentata amaramente dal direttore sportivo Ciabatti: “me lo aspettavo. È un peccato, siamo stati assieme 8 anni, abbiamo vinto insieme e lo faremo ancora. Purtroppo è evidente come non ci fossero le condizioni per proseguire il rapporto. La nostra volontà è quella di ottenere il massimo. È stato Andrea a comunicarci che preferiva non fare una trattativa, non c’è molto da aggiungere. Non possiamo ... Leggi su sportfair

OA_Sport : MotoGP, la rivelazione KTM. Successo frutto del lavoro e di…Daniel Pedrosa! Da barzelletta a favorita in Austria -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp rivelazione MotoGp, la rivelazione di Ciabatti: “è stato Dovizioso a dirci di interrompere la trattativa per il ... SportFair MotoGp, Libere 1 al Gp in Austria: Espargarò davanti a tutti, delusione Quartararo

Le prime libere sul circuito di Spielberg, in Austria, aprono ufficialmente il quarto appuntamento del Mondiale della MotoGp. Sotto i riflettori vanno la KTM e Pol Espargarò che riesce a spingere la R ...

MotoGP, GP Austria 2020: orari e dove vederlo in diretta tv e in streaming

Il Mondiale 2020 della MotoGP si sta rivelando bellissimo. L'infortunio di Marc Marquez ha reso più incerto il campionato, che è iniziato con le due vittorie consecutive di Quartararo ed è proseguito ...

Le prime libere sul circuito di Spielberg, in Austria, aprono ufficialmente il quarto appuntamento del Mondiale della MotoGp. Sotto i riflettori vanno la KTM e Pol Espargarò che riesce a spingere la R ...Il Mondiale 2020 della MotoGP si sta rivelando bellissimo. L'infortunio di Marc Marquez ha reso più incerto il campionato, che è iniziato con le due vittorie consecutive di Quartararo ed è proseguito ...