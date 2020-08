Milik non vuole aspettare la Juve e apre alla Roma: si prospetta un maxi-affare con altre 3 pedine (Di sabato 15 agosto 2020) Ormai è chiaro già da diverse settimane: Arkadiusz Milik lascerà il Napoli nel corso di questa finestra di mercato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Milik non vuole aspettare la Juve e apre alla Roma: pronto maxi-affare con altre 3 pedine - claudiodebe57 : @LeonettiFrank Hai ragione da vendere Frank, le grandi squadre li comprano i campioni altroché venderli.....senti,… - news24_napoli : Tuttosport – Milik non intende aspettare la Juve nel 2021 ed apre alla… - Scentone75 : RT @ADeLaurentiss: Il mio amico #andreaagnelli mi ha detto: Aurelio, prendi nota che ti detto le condizioni per prendermi #Milik. Gli ho d… - infoitsport : Morata Juventus, “Sky Sport”: non solo Milik, assalto all'ex bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : Milik non CALCIOMERCATO – Napoli, Allan vicino all’Everton. Romero come contropartita per Milik non convince Gattuso PianetAzzurro Milik ha la valigia pronta, Il Mattino: "Al Napoli piacciono due bianconeri. No di Bernardeschi"

Arek Milik e il centrocampista Allan, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino nello spazio riservato al calcio, sono al capolinea della loro avventura in azzurro, sarebbe assai risch ...

Juve, chi resta e chi parte: ecco le idee di Pirlo per la squadra del futuro

La Juve che ha in mente Andrea Pirlo: da chi riparte la squadra del futuro tra conferme e cessioni per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport ha donato uno spazio a quella che sarà la nuova Juve ...

Arek Milik e il centrocampista Allan, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino nello spazio riservato al calcio, sono al capolinea della loro avventura in azzurro, sarebbe assai risch ...La Juve che ha in mente Andrea Pirlo: da chi riparte la squadra del futuro tra conferme e cessioni per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport ha donato uno spazio a quella che sarà la nuova Juve ...