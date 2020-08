Messi via dal Barcellona nel 2021? L’indiscrezione dalla Spagna (Di sabato 15 agosto 2020) Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona ma non in questa stagione: ecco l’indiscrezione che arriva dalla Spagna Lionel Messi potrebbe lasciare Barcellona dopo il disastro in Champions League contro il Bayern Monaco: il numero 10 blaugrana ieri sera non ha aiutato la sua squadra nell’8-2 subito dai tedeschi. Secondo quanto riportato dal canale spagnolo Cadena Cope, Lionel Messi lascerà il Barcellona nel 2021: l’argentino potrebbe avvalersi di una clausola che gli permetterebbe di andare via a parametro zero, facendo sognare i tifosi italiani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

si_soccer : LIONEL. MESSI. ?? Simply outrageous. Barcelona in control vs. Napoli #UCL (via @TUDNUSA) - MarcoBarzaghi : Dopo il padre, anche #Messi ha preso casa a Milano! alla torre Solaria .. indirizzo: via della Liberazione! - Corriere : Anche Leo Messi compra casa a Milano: dopo il padre, la Pulce nella via dell’Inter - junews24com : Messi via dal Barcellona nel 2021: l'indiscrezione dalla Spagna - - __antosca : Le voci di #Messi via dal #Barcellona si fanno sempre più insistenti. È davvero coinvolta l'#Inter? Per scaramanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi via Messi via dal Barcellona nel 2021: l’indiscrezione dalla Spagna Juventus News 24 Berlusconi e le conseguenze (economiche) dell’amore

«Je ne regrette rien» è la canzone che ama di più. E per un uomo che di amori ne ha avuti tanti e di esperienze in ogni campo anche di più, è quella giusta per raccontare e raccontarsi. «Non mi pento ...

Barcellona sconfitto dal Bayern 8-2: Messi umiliato, nuove voci lo vogliono lontano dalla Spagna

Un uragano tedesco spazza via il Barcellona dalla Champions, a conferma del pessimo 2020 dei catalani. Il Bayern Monaco annienta i blaugrana e vola in semifinale e attende una tra Manchester City e Li ...

«Je ne regrette rien» è la canzone che ama di più. E per un uomo che di amori ne ha avuti tanti e di esperienze in ogni campo anche di più, è quella giusta per raccontare e raccontarsi. «Non mi pento ...Un uragano tedesco spazza via il Barcellona dalla Champions, a conferma del pessimo 2020 dei catalani. Il Bayern Monaco annienta i blaugrana e vola in semifinale e attende una tra Manchester City e Li ...