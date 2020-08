Ma i migranti portano il Covid? (Di sabato 15 agosto 2020) L’ennesima operazione di make up del reale effettuato dalla politica e seguito a ruota da buona parte della stampa, si consuma sul tema migranti e Covid.Segui Termometro Politico su Google News Covid e migranti: un’evidente correlazione? Quando lo scorso 25 luglio Marco Minniti ha detto a Il Foglio che “C’è un’evidente correlazione tra immigrazione e Covid, e negarlo fa vincere Salvini”, l’ex Ministro dell’Interno ha scatenato la rabbia dei social di area che l’hanno definito “di destra”, “salviniano”, addirittura “razzista”. Alla stregua di una delatore da zittire in fretta e furia, anche gli ex compagni di partito e gli alleati di oggi, si sono affrettati a mettere a posto i pezzi confermando ... Leggi su termometropolitico

mante : A Treviso pare abbiano tranquillamente lasciato che i migranti positivi infettassero gli altri. Un poì forse per sf… - AnnaelsaT : RT @MarcoBojack85: @AnnaelsaT - mu_antonella : RT @BObliterato: @LegaSalvini Questi migranti che portano via il lavoro agli italiani... Però ne devono fare di rapine per arrivare a 49 mi… - BObliterato : @LegaSalvini Questi migranti che portano via il lavoro agli italiani... Però ne devono fare di rapine per arrivare… - Vassilissa_Car : RT @emmevilla: ???? #COVID19: davvero i migranti irregolari ci portano il virus? No. Negli ultimi tre mesi non c'è alcuna correlazione tra… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti portano Feltri senza filtri: coronavirus? Ora ce lo portano i migranti Trend-online.com Sbarchi, altri 11 algerini nel Sulcis - "Una nave quarantena per l'Isola"

Il primo gruppo di sette ieri notte a Sant'Antioco, il secondo in questi istanti a Teulada: altre quattro persone. Senza sosta lo sbarco di migranti algerini anche nelle ultime ore: nel corso di quest ...

La parlamentare Maria Lucia Lorefice a Pozzallo

Pozzallo - Nel lungo e cordiale colloquio, il Primo Cittadino hai informato la parlamentare sulle problematiche affrontate dal Comune nella fase attuale inerente il contagio del coronavirus. Attualmen ...

