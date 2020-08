Il pilota di MotoGP Andrea Dovizioso non correrà con la Ducati il prossimo anno (Di sabato 15 agosto 2020) Il pilota di MotoGP Andrea Dovizioso non correrà con la Ducati il prossimo anno. Lo ha annunciato sabato il suo manager, spiegando a Sky Sport che «non ci sono le condizioni per andare avanti insieme». Dovizioso è uno dei piloti Leggi su ilpost

Eurosport_IT : DOVIZIOSO SALUTA LA DUCATI ?? Il pilota ha comunicato la propria volontà di non rinnovare con la rossa per il 2021… - BlackHeart19851 : @iamdiegoxd @Petrux9 @AleixEspargaro Mi sa che non sai leggere... ha confrontato la sua carriera in MotoGP con quel… - BellomoAlexis : Sinceramente avere un pilota che da sempre corre solo per il secondo posto non serve a granché. I podi erano sempre… - giunga75 : @SkySportMotoGP @AndreaDovizioso @ducaticorse @MotoGP @SandroDonatoG Tutti fenomeni nel team ufficiale, se prima St… - infoitsport : Dovizioso lascerà la Ducati a fine anno: la storia del pilota in MotoGP con la Rossa. FOTO -