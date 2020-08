Ferragosto, tragedia in Italia: treno travolge auto. Morta 34enne (Di sabato 15 agosto 2020) Un'automobilista di 34 anni è Morta oggi investita dal treno regionale 2651 di trenord Milano-Mantova all'altezza del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). La donna era originaria di Pizzighettone (Cremona), il paese dove abitava. Lavorava al supermercato Famila di Codogno (Lodi) e al momento della tragedia era al volante di una Citroen C1 rossa. Rfi: "Sbarre perfettamente funzionanti" I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria Italiana) hanno verificato oggi che le sbarre del passaggio a livello "sono perfettamente funzionanti". (Continua...) Lo rende noto la stessa Rfi attraverso un portavoce. E' in via di recupero anche la scatola nera del treno regionale Milano-Mantova, che potrebbe aiutare a capire l'esatta dinamica ... Leggi su howtodofor

MisterfabiFabio : RT @BorioniStef: Cari negazionisti dovreste avere un morto in casa da #Covid per capirne la pericolosità Non è auspicio ma convizione che… - albemilano : Un’altra inaccettabile #tragedia di #Ferragosto #rfi #treno #passaggioalivello PERCHÉ? @fsitaliane @fsnews_it… - brokenhearts_go : RT @kintsvkuroi: Che ferragosto di merda, ve l’avevo detto che sarebbe finita in tragedia - magnificosnello : RT @BorioniStef: Cari negazionisti dovreste avere un morto in casa da #Covid per capirne la pericolosità Non è auspicio ma convizione che… - AvanguardiaDem : RT @BorioniStef: Cari negazionisti dovreste avere un morto in casa da #Covid per capirne la pericolosità Non è auspicio ma convizione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tragedia Tragedia della solitudine a Ferragosto, 85enne trovata morta in casa LegnanoNews Incidente a Cerasolo di Coriano oggi, muore a Ferragosto schiacciato dal suo trattore

Rimini, 15 agosto 2020 - Tragedia a Ferragosto a Cerasolo di Coriano, nel Riminese. Questa mattina un uomo di 71 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre stava facendo dei lavor ...

E' Simone Rizzi il base jumper 33enne morto dopo il lancio dal Piz da Lec in Alto Adige

CORVARA. E' Simone Rizzi il base jumper vittima del tragico incidente in Alto Adige nella mattina di oggi, sabato 15 agosto. Il 33enne di Seveso in provincia di Milano è decollato dal Piz da Lec e dur ...

Rimini, 15 agosto 2020 - Tragedia a Ferragosto a Cerasolo di Coriano, nel Riminese. Questa mattina un uomo di 71 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre stava facendo dei lavor ...CORVARA. E' Simone Rizzi il base jumper vittima del tragico incidente in Alto Adige nella mattina di oggi, sabato 15 agosto. Il 33enne di Seveso in provincia di Milano è decollato dal Piz da Lec e dur ...