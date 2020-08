Così abbiamo tutelato lo stato di salute del nostro mare e dei cittadini (Di sabato 15 agosto 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere a cura del gruppo del MoVimento 5 Stelle di Crotone • IL PROBLEMA In Calabria, l’inquinamento delle acque marine è imputabile, prevalentemente, al malfunzionamento dei depuratori e delle reti fognarie ormai vetuste. Il MoVimento 5 Stelle è da sempre attento a queste problematiche e attua azioni concrete a tutela dell’ambiente e alla salvaguardia delle ... Leggi su ilblogdellestelle

